TRAGÉDIA NO JORDÃO: JOVEM MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO!

O jovem identificado por Lucas Barbosa morreu na manhã deste domingo vítima de um terrível acidente de trânsito ocorrido na Serra do Jordão.





A tragédia vitimou um jovem de apenas 19 anos, que morava na localidade Sítio Água Branca, no distrito de Jordão.





As informações apontam que o jovem transitava em sua motocicleta com sintomas de embriaguez, quando perdeu o controle e bateu em um muro. A vítima morreu no local. Uma equipe da Guarda Municipal de Sobral esteve no local, realizando os procedimentos legais .





Uma equipe da Perícia forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.