Três assaltantes de banco são presos em operação

Fugitivos da CPPL I, trio figurava na lista dos "mais procurados".

Três dos maiores assaltantes de bancos do Ceará foram presos em uma ação integrada da polícia civil, na Avenida Miguel Aragão, no Bairro Mondubim, em Fortaleza.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos são fugitivos de unidades prisionais do estado e, juntos, já somam 46 antecedentes criminais.





Os presos se tratam de Wellington Matias de Moura (40), conhecido como “Pequeno”, que responde a procedimentos policiais desde 1994, com 21 antecedentes, sendo 13 por roubo, além de extorsão, latrocínio, porte ilegal de arma, associação criminosa e crime contra a fé pública; Francisco Wanderson da Silva Sousa (28), o “Zé da Barra”, que responde a 13 inquéritos, sendo dois por roubo, três por receptação, dois por porte ilegal de arma de fogo e outros por latrocínio, homicídio, associação criminosa e crimes contra a fé, a administração e a paz pública; e Joelino Costa da Fonseca (34), vulgo “Juca”, que possui 12 antecedentes, sendo oito por roubo e os demais por latrocínio, tráfico de drogas e associação criminosa e para o tráfico de drogas.





Os três possuíam mandados de prisão em aberto e são foragidos da Casa de Privação Provisória de Liberdade I (CPPL I), em Itaitinga. Eles foram capturados quando chegavam a uma residência situada na Avenida Miguel Aragão, no Bairro Mondubim. Primeiramente “Pequeno”, e, em seguida, os outros dois. “Zé da Barra” e “Juca” ainda tentaram enganar os policiais se identificando com nomes falsos, mas logo a farsa foi descoberta. No momento da abordagem, eles confessaram que teriam ido ao local na intensão de se reunirem para planejarem novas investidas criminosas. Na casa, os agentes de segurança apreenderam celulares e a quantia de R$ 614,00.





Com o trio, também foram apreendidos três documentos falsificados, cordões dourados e relógios, além de um veículo de cor prata.