ÚLTIMA HORA: Camilo autoriza elaboração de edital com mil vagas para agentes prisionais

Edital terá 'pelo menos' mil vagas e pode chegar a 1,5 mil oportunidades. Governador do Ceará respondeu a perguntas de internautas em rede social.

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou nesta quinta-feira (9) que autorizou a elaboração de edital de concurso público com "pelo menos" mil vagas para agentes penitenciários. "Já autorizei a Secretaria da Justiça criar o edital. A previsão inicial é de mil vagas, mas a secretária Socorro França quer 1.500 vagas, estou aguardando que a secretaria apresente o edital para um concurso ainda esse ano, mas vão ser pelo menos mil vagas", disse o governador.





Camilo foi questionado sobre o concurso em uma conversa com internautas pelo Facebook. Após a resposta do governador, os internautas solicitaram 1,5 mil vagas no concurso. "Faz 1.500 vagas, macho, como pede a secretária Socorro França", suplicou um comentarista.





Caso Dandara

Camilo Santana foi questionado também sobre as investigações do caso Dandara, travesti que foi espancada, apedrejada e assassinada a tiros em Fortaleza. Conforme o governador, os sete suspeitos de envolvimento no caso foram presos ou detidos, já que há adolescentes suspeitos.





"Nós podemos identificar os criminosos e foram todos os sete presos, inclusive os dois últimos presos foram presos hoje de manhã, um maior e outro menor. Nós não vamos permitir esse tipo de crime. Nós vamos punir exemplarmente todos os sete, nós não vamos permitir que se faça o que se fez com a Dandara."