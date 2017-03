ÚLTIMA HORA: Divulgado resultado preliminar da 2ª etapa do concurso da PM

Para conferir, basta acessar o site abaixo.

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (1º), o resultado preliminar da 2ª etapa – inspeção de saúde (exames médico, biométrico, odontológico e toxicológico), de caráter eliminatório, referente à 1ª Turma do concurso público para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará.





De acordo com o edital, o candidato considerado não recomendado poderá consultar individualmente o motivo de sua não recomendação, através do Boletim de Resultado da Inspeção de Saúde, disponível no site do Instituto AOCP, organizadora do certame.





O candidato que desejar interpor recurso contra resultado preliminar poderá fazê-lo a partir das 0h do dia 02/03/2017 até às 23h59min do dia 03/03/2017, através de um site .O resultado definitivo, pós-recurso, da 2ª Etapa – Inspeção de Saúde e de convocação para a matrícula da 1ª Turma do Curso de Formação Profissional será publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará na data provável de 09 de março de 2017.





Para conferir o edital com resultado preliminar na íntegra, acesse o site ou Diário Oficial do Estado.