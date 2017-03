UM SOBRALENSE ILUSTRE E DESCONHECIDO PELOS SOBRALENSES

José Getúlio da Frota Pessoa , sobralense ilustre, prosador e poeta, nasceu em Sobral a 2 de novembro de 1875. Era filho do notável latinista professor Emiliano Frederico de Andrade Pessoa, que exerceu o magistério no Ceará e faleceu no Rio de Janeiro em 1910 com 74 anos. Sua mãe era Maria Adelaide da Frota Pessoa.





Fez os preparatórios para admissão ao Curso de Engenharia na cidade de Fortaleza, vindo para o Rio de Janeiro em abril de 1893 e matriculando-se na Escola Politécnica dessa cidade em 1896. Abandonando essa escola, matriculou-se na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, pela qual é formado em Direito.





Em 1898 publicou os Psalmos, que encerra 59 sonetos, divididos em quatro partes, intituladas: Flores Murchas, Silhuetas, Cambiantes e Breviário de amor. Nos “Poetas Brasileiros Contemporâneos”, Mello Moraes Filho transcreve seus sonetos Rouxinol e Cruel Perfume

De 1900 a 1901 foi redator de O Commércio e tem sido colaborador de O Porvir, do Jornal do Commércio do Rio de Janeiro, Revista do Brazil de São Paulo etc. Em 1912 publicou a Critica e Polemica, livro que teve grande êxito.





. O professor Emiliano Pessoa, exerceu no Ceará o magistério particular e publico e, havendo-se jubilado, transportou-se em 1900 com a família para o Rio de Janeiro. Casou em 1869 com D.a Maria Adelaide da Prota Pessoa e de seu consorcio teve onze filhos entre os quaes se contam, alem de José Getúlio, o Padre Dr. Pedro Emiliano da Frota Pessoa e as professoras cathedraticas D.D.a Anna Letícia Pessoa Gomes e Maria da Frota Pessoa. É seu irmão o ex-deputado pelo Estado do Rio de Janeiro Virgílio de Andrade Pessoa.

Por ocasião de sua eleição para presidente do estado, o coronel Franco Rabello confiou-lhe a Secretaria de Justiça e Interior do estado, cargo em que as suas aptidões lhe darão ensejo de prestar bons serviços à causa do Ceará.





Por Aldemir Arruda