Vereador Tiago Ramos (PMDB) denuncia descaso da Prefeitura com os moradores da Vila Recanto 1; assista

O vereador do PMDB de Sobral, Tiago Ramos, exibiu durante sessão na Câmara de Sobral um vídeo que denuncia o verdadeiro descaso do Município, com os moradores do bairro Vila Recanto 1. No local onde deveria existir uma praça com boa iluminação, resta apenas um terreno com dois bancos de cimento e a escuridão é total. No vídeo, moradores faz outra denúncia que além da cobrança indevida da taxa de iluminação pública, a prefeitura estaria cobrando taxa de saneamento básico, que não existe na comunidade.