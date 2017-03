VÍDEO: BARBÁRIE EM SOBRAL! FETO É ENCONTRADO EM TERRENO BALDIO NAS PEDRINHAS! CENAS FORTES

Revoltante! Um feto foi encontrado na noite desta segunda-feira (7), por volta das 22h, em um terreno baldio, no bairro Pedrinhas.





Segundo informações de populares, três mulheres foram vistas tentando queimar um saco plástico em um terreno baldio no bairro Pedrinhas. Populares visualizaram a movimentação estranha e as mulher fugiram, então os populares conseguiram apagar o fogo e acionaram a Polícia. A policia compareceu no local e isolou até a chegada da Perícia, que constatou que dentro da sacola havia um feto. O feto foi encaminhado para o IML.



As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.



Veja o momento exato em que o feto é retirado do saco plástico. Cenas fortes!

Fonte: Sobral 24 horas