VÍDEO: Belfort é nocauteado por Gastelum e frustra torcedores

"Fenômeno" anunciou que pretende lutar no UFC Rio, e que evento será sua despedida do octógono.

Um duelo entre a experiência e a juventude, a malícia e a vitalidade. Essas eram as descrições para o combate principal do UFC Fortaleza, entre o brasileiro Vítor Belfort, o "Fenômeno", e o norte-americano Kelvin Gastelum.





O Centro de Formação Olímpica do Nordeste estava ansioso por esse encontro, e logo para abrir, Gastelum surpreendeu e entrou ao som de Charlie Brown Jr., uma tática para mexer com o público. Em seguida, os torcedores vibraram com a aproximação de Belfort, uma das lendas do MMA mundial.





Mas o que os empolgados torcedores não imaginavam é que Gastelum seria fenomenal. O norte-americano não tomou conhecimento do brasileiro e partiu para cima, derrubando Vítor a primeira vez, com um potente cruzado de esquerda. Ainda atordoado, Vítor mostrou força e conseguiu se levantar da investida adversária.





De pé, mas ainda grogue, Belfort voltou a ser atingido por Gastelum. Só que o norte-americano mostrou que não estava para brincadeiras e após outra boa sequência, voltou a derrubar o brasileiro, e a luta foi encerrada pelo árbitro, aos 3min52s.





Após ser decretada sua vitória, Gastelum falou ao público e voltou a surpreender, ao pedir para que os presentes o ajudassem a cantar "Parabéns pra você" para sua mãe, que havia feito aniversário durante a preparação, e por isso ele não pode estar com ela. Em seguida o norte-americano voltou sua sede de luta para outro brasileiro, e disse que quer lutar contra Anderson Silva.





Depois da fala de Gastelum, foi a vez de Belfort, que surpreendeu a todos dizendo que pretente participar do UFC Rio, no meio do ano, e que esse evento marcará sua despedida das lutas. Pouco depois, na coletiva, o carioca voltou a falar de sua decisão. Ele falou que independentemente do resultado em Fortaleza, sua parada pós UFC Rio era certa.





Com a derrota de Bolfort para Gastelum, o UFC Fortaleza terminou com o saldo de seis vitórias do Brasil, sendo que uma das lutas aconteceu entre brasileiros, um empate, e cinco derrotas.

Com informações do portal CnewsVídeo YouTube