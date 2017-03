VÍDEO: Devido as condições precárias do albergue de Sobral, todos os albergados foram liberados na noite de sexta-feira (31)

Segundo informações colhidas no local, através do repórter Robério Lima, o juiz da segunda vara criminal de Sobral, Dr. André, esteve presente no local, juntamente com o defensor público, Dr. Igor, acharam por bem dispensar todos os albergados que estavam ali cumprindo pena, pois o local apresentava várias infiltrações, oferecendo perigo de vida aos internos.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Reportagem de Robério Lima