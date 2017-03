VÍDEO: DR. KLAUBER ROGER REPASSA TODOS OS DETALHES DE SUA SAÍDA DA DIREÇÃO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO

Na tarde desta quinta feira (30), foi realizada uma coletiva com a imprensa para relatar todos os detalhes que fizeram o Dr. José Klauber Roger Carneiro pedir demissão do cargo de diretor do Hospital do Coração de Sobral, que é considerado o melhor hospital do ceará.





Há cerca de 21 anos a frente ao hospital, Dr. Roger realizou uma exemplar administração fazendo com que o Hospital do Coração fosse referência estadual e nacional. Ele repassava todas as informações nesta coletiva a cerca do que teria motivado ao gestor pedir sua demissão do cargo. No encontro ele relembra de toda a trajetória desde o nascimento do Hospital até os dias atuais, onde entrega o hospital com a aprovação de todos os funcionários, pacientes, dentre outros. Entrega sua gestão com todas as contas do Hospital zeradas e ainda com um saldo em caixa de R$: 700.000,00 (setecentos mil reais).

Com a consciência do dever cumprido, Dr. Roger parte para novas experiências em sua vida profissional, onde ainda permanece trabalhando no Hospital como médico porém, não mais a frente como passou os últimos 21 anos de sua vida, renunciando a páscoa com a família, natais e outras datas comemorativas.

Com informações do Blog Sinhá Sabóia