VÍDEO FLAGRA BANDIDO QUE ARROMBOU E FURTOU A DELEGACIA MUNICIPAL DE SOBRAL

Confira o vídeo do bandido que arrombou e furtou objetos do interior da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral, na madrugada desta quinta-feira (30).



Quem souber informações sobre o indivíduo que aparece no vídeo, entrar em contato com a Delegacia Municipal de Polícia Civil, através do telefone (88) 3677.4291 ou pelo telefone do CIOPS 190. O sigilo das informações é garantido.

Fonte: Sobral 24 horas