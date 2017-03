VÍDEO: HOMEM COM SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ CAI E BATE COM A CABEÇA NO MEIO-FEIO NO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL

Um homem não identificado, com sintomas de embriaguez caiu e bateu com a cabeça no meio-feio no mercado público de Sobral, sofrendo lesões na cabeça. O fato aconteceu na manhã deste domingo (12), por volta das 9:30h.





Populares acionaram uma equipe do SAMU, que conduziu a vítima para ser medicado no hospital Santa Casa. O homem recebeu atendimento médico e em seguida foi liberado.



Ressalta-se que uma equipe da Guarda Municipal também esteve no local da ocorrência, prestando auxílio;





Confira mais detalhes na reportagem de Robério Lima:

Fonte: Sobral 24 horas c/ reportagem de Robério Lima