VÍDEO: Homem furta carro da PRF na Ponte da Amizade, é baleado e preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste sábado (11) um suspeito que minutos antes havia furtado uma viatura da instituição que estava estacionada na Ponte Internacional da Amizade.





O autor do crime foi abordado após uma tentativa de fuga de aproximadamente seis quilômetros, nas imediações do quilômetro 724 da BR-277, em uma via marginal.





Ao receber ordem dos agentes da PRF para desembarcar imediatamente da viatura, ele fez um gesto brusco, como se fosse retirar algo da linha de cintura. Neste momento, foi atingido por um projétil que transfixou o braço esquerdo e ficou alojado no tórax.





Durante o acompanhamento, o autor do crime colocou em risco a vida dos demais usuários da rodovia, chegou a colidir contra alguns veículos e tirar outros para fora da pista.





Socorrido no local, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde está internado, com um quadro estável, sob custódia da PRF. Ele seria submetido a uma cirurgia.





O furto ocorreu enquanto os policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização de rotina dos veículos que transitavam pela Ponte da Amizade.





Aparentemente confuso, o suspeito ainda não foi identificado. Inicialmente, disse ter 19 anos de idade, mas em um segundo momento disse ter nascido em 1987. Falando no idioma espanhol, ele pode ter nacionalidade paraguaia.





Ainda não se sabe se o suspeito estava alcoolizado ou se havia consumido algum outro tipo de droga.





A Polícia Federal fez a perícia no local e já começou a ouvir algumas testemunhas.