VÍDEO: SOBRAL ADERE A CAMPANHA "DOE SANGUE, POIS É DANDO QUE SE RECEBE"

Na manhã de segunda-feira (27), uma equipe do HEMOCE de Sobral realizou uma blitz no "Corredor da Democracia", o tão conhecido Beco do Cotovelo. Entrevistados por nossa equipe, Dr. Regis Ferreira Gomes (Diretor Geral), Drª. Rosana Mont'alverne (Coordenadora Técnica) e Valéria Vasconcelos (Coordenadora de Capitação), nos falaram da importância dessa campanha que visa a coleta de sangue para o feriado da Semana Santa. Assista o vídeo e acompanhe a entrevista.









Fonte: Tiro e Queda Notícias