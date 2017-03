VIOLÊNCA: Segunda cabine da PM é atacada em Fortaleza

Criminosos tentaram incendiar equipamento instalado na Praça do Ferreira.

Vândalos atacaram a cabine da Polícia Militar instalada na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O ataque aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20), primeiro dia após um final de semana marcado pela violência na Capital.





De acordo com informações, o ataque aconteceu por volta das 2 horas, quando os suspeitos jogaram querosene no equipamento e tentaram incendiá-lo, mas não obtiveram sucesso na ação.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), há a suspeita de que um veículo de cor preta e sem modelo identificado teria sido utilizado pelos criminosos.





Este foi o segundo ataque do tipo registrado em apenas dois dias. Na madrugada do último sábado (18), a cabine instalada na Praça General Murilo Borges, também no Centro, foi incendiada por criminosos.





A Polícia segue com as investigações para identificar os responsáveis pelas ações de sábado e desta segunda-feira, mas até o momento, ninguém foi preso.





Portal Cnews