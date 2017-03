VIOLÊNCIA DESENFREADA EM FORTALEZA: IDOSOS VIRAM REFÉNS DURANTE ASSALTO À RESIDENCIA

Uma das vítimas foi ferida com um tiro de raspão, durante o tiroteio ocorrido na saída dos criminosos.

Cinco homens invadiram a residência de um casal de idosos, na noite desta quarta-feira (15). O fato aconteceu no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, e na ocasião, as vítimas foram feitas reféns pelos criminosos. O grupo fez uma 'limpeza' na casa, levando o que viam pela frente.





Quando eles deixaram o local, no carro das vítimas, os suspeitos trocaram tiros com um homem. Uma câmera instalada na casa de um vizinho flagrou a chegada e a saída dos suspeitos.





No vídeo é possível ver o momento que o idoso chega em casa com seu carro, às 21h10, desce para abrir o portão e em seguida volta para colocar o automóvel para dentro do imóvel. Quase que instantaneamente os suspeitos invadem a casa em outro automóvel, modelo HB20, e iniciam o assalto.





Seis minutos depois, o grupo se prepara para sair. Primeiro uma parte sai no HB20, e em seguida outro indivíduo deixa o local no carro das vítimas. Eles são surpreendidos por um homem que chega atirando. O criminoso revida, ainda dentro do automóvel, colide com o veículo utilizado pelo grupo e em seguida desce, em disparada e atirando. O suspeito entra no carro da quadrilha e foge.





Na troca de tiros, a idosa é atingida de raspão. Ela foi socorrida, encaminhada ao hospital e liberada após receber os devidos atendimentos.





A Polícia foi acionada, mas os criminosos não foram localizados.

Com informações do Cnews