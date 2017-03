VIOLÊNCIA: Grávida e menor, ambos suspeitos de assalto, são baleados

Um policial e uma estudante também foram feridos durante o tiroteio.

Uma jovem de 18 anos, grávida de sete meses, e um adolescente de 17 anos, ambos suspeitos de praticar uma série de assaltos em Maracanaú, foram baleados durante um confronto com policiais, na noite desta terça-feira (14). Além da dupla, um policial do grupamento Ronda Ostensivas com Cães (Roca) e uma estudante também foram feridos durante a troca de tiros.





De acordo com informações, o menor e a gestante estavam na região do Conjunto Industrial, onde juntos praticavam uma série de roubos. A Polícia foi acionada e logo uma equipe visualizou os suspeitos, no exato momento em que eles cometiam outro crime.





Os policiais foram avistados e recebidos à bala e revidaram o ataque da dupla. Os dois suspeitos foram feridos. Além deles o militar, identificado como sargento Pereira, e uma estudante de 24 anos também foram atingidos.





O PM, segundo informações, foi ferido na perna e socorrido por uma viatura a uma unidade hospitalar. A estudante, que não teve a identidade revelada, foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.





A suspeita, grávida de sete meses, foi identificada apenas como Jéssica. Segundo a Polícia, seu comparsa, o menor de 17 anos, possui várias passagens pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os dois foram encaminhados para unidades de saúde.





Com a dupla, os agentes de segurança apreenderam, pelo menos, 15 celulares e várias bolsas, além de uma motocicleta, modelo Fan, utilizada pelos suspeitos, que foram reconhecidos por algumas vítimas, que compareceram ao local.





Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Mais detalhes no decorrer do dia.





Com informações do portal Cnews