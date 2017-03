VIOLÊNCIA: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SOBRAL!

A violência não dá trégua na cidade de Sobral! Mais um crime de morte foi registrado na noite deste sábado, dia 4, por volta das 19h, no bairro Dom José 2.





A vítima foi identificada como Jailson de Sousa Brito, 32, natural de Sobral, conhecido por "Pipi". Os executores estavam em uma motocicleta honda bros, que fugiram em rumo ignorado logo após o crime. As Polícias Civil e Militar estão no local do crime, realizando os procedimentos legais. Uma equipe da Perícia forense foi acionada para o local.





Mais detalhes a qualquer momento.