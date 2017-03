VIOLÊNCIA SEM FIM: CABO DA PM É MORTO A TIROS DENTRO DA PRÓPRIA CASA

Militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Um cabo da PM identificado como Luís Carlos Ribeiros de Araújo, de 49 anos, morreu neste sábado (18), no Hospital Municipal de Caucaia. De acordo com informações, o militar foi baleado por criminosos durante a manhã, em sua residência, no bairro Eldorado, também no município da Região Metropolitana.





Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o cabo Ribeiro estava afastado do serviço ativo da corporação.





O policial foi abordado em casa pelos criminosos, que atiraram contra ele. Luís Carlos foi levado à unidade de saúde, em estado gravíssimo, e morreu após sofrer duas paradas cardíacas.





Equipes da Polícia realizam buscas pela região, a fim de identificar e capturar os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.





Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido com o servidor. Confira o comunicado:





"A Polícia Militar do Estado do Ceará, consternada, lamenta profundamente o falecimento do Cabo PM Luis Carlos Ribeiro de Araújo. O fato ocorreu na manhã deste sábado (18), no Bairro Eldorado, em Caucaia. O policial, que estava afastado do serviço ativo, foi surpreendido por suspeitos que efetuaram disparos de arma de fogo.

O policial foi socorrido para o Hospital Municipal de Caucaia, mas não resistiu. Diligências estão sendo realizadas na região no intuito de capturar os autores dos crimes. O Cabo Ribeiro tinha 49 anos de idade e ingressou na Polícia Militar no dia 29 de Dezembro de 1989.

Aos familiares, daremos apoio incondicional, rogando que cada ente querido encontre conforto no orgulho de ter participado da vida deste militar. Manifestamos nossos sentimentos aos amigos e policiais militares pela perda de mais um cidadão de bem e honrado. A Polícia Militar do Ceará não descansará enquanto os autores desse ato covarde não forem capturados."