VIOLÊNCIA SEM FIM: Estudantes universitários da cidade de Graça são assaltados em Sobral!

A bandidagem continua "pintando e bordando" na cidade de Sobral!

Os estudantes universitários do município do Graça, região norte do Ceará, foram assaltados na noite desta quarta-feira (22) nas proximidades no Norte Shopping de Sobral. O assalto aconteceu por volta das 22h, quando os estudantes retornavam para a cidade. De acordo com o relato de uma das vítimas, dois homens armados se aproximaram do veículo, que estavam aguardando o sinal abrir, um dos homens apontou a arma para o motorista, que foi obrigado a abrir a porta, enquanto o outro, entrou no ônibus e rendeu os estudantes, roubando dinheiro e um celular das vítimas.





Através das redes sociais, um dos estudantes, externou seu sentimento de insegurança. “Nos universitários saímos de casa ás 16h, e voltamos as 22h, na qual , deixamos familiares em nossas casas muitas vezes inseguros , saímos com um só propósito procurando um futuro melhor ou tentando isso, quando na maior cidade da região norte (SOBRAL) somos assaltados dentro do próprio ônibus universitário próximo ao NORTH SHOPPING um dos pontos mais referências da cidade, quando estávamos voltando para nossa cidade.

Extremamente revoltante tudo isso. A aflição que passamos não desejo pra ninguém, na qual foram roubados valores em dinheiro e até mesmo um celular. Cadê o estatuto do desarmamento só serve pra bandido andar armado e cidadão de bem ser vitima. Fica aqui, minha indignação total com isso”, disse o estudante.