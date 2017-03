VIOLÊNCIA SEM FIM: HOMEM É ALVEJADO COM TRÊS TIROS EM SANTANA DO ACARAÚ

O comerciário Paulo Valmir Ponte, 38 anos, foi alvejado com três tiros na noite de hoje (5), quando transitava pela estrada que dá acesso a ponte do "Rio do Meio", próximo a uma oiticica na "Ilha Amarela". A tentativa. O fato aconteceu por volta das 19h40min. A vitima foi socorrida as pressas para o Hospital Municipal de Santana do Acaraú, Dr. José Arcanjo Neto. Informações dão conta de que a vítima foi encaminhado para a Santa Casa de Sobral em estado grave.

Com informações de Tribuna dos Vales