VIOLÊNCIA SEM FIM: POLICIAL MILITAR TEM MOTO E ARMA ROUBADAS DURANTE ASSALTO EM FORTALEZA

Policial estava no estabelecimento, que foi invadido por três criminosos.



Um policial militar teve sua motocicleta e sua arma roubadas na noite desta terça-feira (28). O fato aconteceu durante um assalto a uma pizzaria, localizada na avenida Silas Munguba, no bairro Passaré, em Fortaleza.



Segundo informações, três homens invadiram o estabelecimento, onde estava o agente de segurança. Eles anunciaram o assalto e após recolherem pertences das vítimas deixaram o local.



Equipes da Polícia foram acionadas e realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso.



Mais detalhes no decorrer do dia.