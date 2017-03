VIOLÊNCIA SEM FIM: Quadrilha com 20 bandidos armados ataca a cidade do Cedro e explode agência do Banco do Brasil

Subiu para 15 o número de ataques a bancos no Ceará em 2017. Na madrugada desta sexta-feira (31), uma numerosa quadrilha, fortemente armada, sitiou a cidade de Cedro (a 420Km de Fortaleza) e explodiu a agência do Banco do Brasil. Os moradores entraram em pânico durante cerca de 30 minutos, tempo que durou o tiroteio entre os criminosos e os PMs que estavam de plantão no Destacamento do Município.





Conforme informações iniciais das autoridades, eram cerca de 20 homens armados com fuzis, pistolas e escopetas. Eles e dividiram em dois grupos. Uma parte dobando tratou de ir até a sede do Destacamento e passou a atirar. No prédio havia apenas quatro policiais militares e estes ficaram impedidos de sair do local para tentar impedir a ação criminosa.





Enquanto isso, a outra parte da quadrilha invadiu a agência do BB, situada na Rua Vereador Antônio Viana, no Centro, e colocou explosivos nos caixas eletrônicos, realizando em seguida a detonação dos artefatos. O impacto da explosão foi tão forte que pode ser ouvida a quilômetros de distância dali.O prédio ficou completamente destruído.





Acantonados dentro da sede do Destacamento da PM, e sob fogo cerrado dos criminosos, os militares sequer souberam qual direção a quadrilha tomou após realizar o assalto. Somente após a fuga dos ladrões, os PMs puderam, então, pedir reforço das cidades vizinhas.





Patrulhas da Força Tática de Apoio (FTA) do 10º Batalhão (Iguatu), e dos Destacamentos de Icó, Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira, além de equipes do Comando Tático Rural (Cotar) já estão na cidade do Cedro em busca de pistas que possam levar ao paradeiro dos assaltantes.





Balanço





Neste ano, já foram registrados ataques a bancos nas seguintes cidades do Interior cearense: Milhã, Itaiçaba, Tarrafas, Aiuaba, Missão Velha, Itarema, Juazeiro do Norte, Sobral, Tejuçuoca, Barbalha, Tamboril, Redenção, Saboeiro, Pedra Branca, Icapuí e Cedro.





Várias quadrilhas já foram desarticuladas, assim como realizadas apreensões de armas e explosivos com bandos.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro