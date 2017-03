Um homem suspeito de ser traficante foi assassinado dentro de um motel na noite desta segunda-feira (27) na Barra do Ceará, periferia de Fortaleza. De acordo com as informações, um outro traficante teria chegado atirando no mesmo que estava dentro do estabelecimento na Av. Coronel de Carvalho, Barra do Ceará. O suspeito teria tirado a vida do seu concorrente por ser membro de outra facção.

Com informações de Pirambu News