VIOLÊNCIA SIM FIM: Sargento da PM é assassinado no José Walter

Polícia trabalha com a hipótese de execução, já que nada foi levado da vítima.

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Francisco Eronilton de Queiroz, 44 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo no bairro José Walter, em Fortaleza.





Segundo informações, o agente estava à paisana quando foi abordado por dois bandidos. Ele tentou reagir e acabou baleado por seis disparos. A polícia trabalha com a hipótese de execução, já que nada foi levado da vítima.





A polícia realiza diligências na área para tentar prender a dupla, no entanto, até o momento, ninguém foi preso.





O sargento era lotado na cidade de Chorozinho, mas estava de licença da corporação para tratar um problema de saúde.





Com a morte do sargento, subiu para três o número de policiais mortos no Ceará em 2017. Um soldado foi morto no dia 27 de janeiro no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, e na última sexta-feira (03), um outro sargente foi assassinado, dessa vez, o fato ocorreu em Limoeiro do Norte.