VIOLÊNCIA: Três jovens são mortos a tiros quando voltavam de escola

Na noite desta última segunda-feira (06) três jovens foram assassinados a tiros na zona rural do município de Pombos (72 km de Recife). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas identificadas como Emerson Paulo da Silva de 18 anos, José Soares da Silva Neto de 21 anos e um adolescente de 17 anos voltavam da escola em uma caminhonete D-10, que faz o transporte escolar, quando foram surpreendidos pelos assassinos. Segundo informações, os criminosos ordenaram que o motorista parasse o veículo, fizeram os jovens descer e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles. Em seguida os atiradores que usavam capacetes para cobrir o rosto fugiram tomando rumo até então ignorado. Os corpos dos estudantes foram recolhidos e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML). O caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil da região que trabalha na tentativa de identificar os autores do crime.





Repórter Cidades/Plantão PolicialJerry Mesquita