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quinta-feira, 9 de março de 2017

VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? CONFIRAS AS VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL - 09/03/2017

quinta-feira, março 09, 2017  Nenhum comentário

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.


ALINHADOR DE PNEUS 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) - 30 
AUXILIAR DE PESSOAL 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
COBRADOR EXTERNO - 1
CONSULTOR DE VENDAS - 1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO - 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS - 1
MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS - 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CAT. AD) - 1
PINTOR DE PAREDE (EMASSADOR) - 1
PSICOPEDAGOGO - 1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO - 1
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO - 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO - 1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) - 1

Fonte: Sine/IDT

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