10 Coisas que existem e você não sabia o motivo

Há algumas coisas tão comuns em nosso cotidiano que simplesmente nos acostumamos e não conseguimos imaginar um propósito para elas. Mas todas existem por um motivo e você descobrirá agora!





1 – Aquela “dobra” atrás da camisa social





Na época que guarda-roupa era coisa de gente rica e cabides eram lenda, as camisas sociais eram uma peça extremamente usada pelas pessoas. Então, a dobrinha servia para que elas pudessem ser penduradas em pregos sem que amassassem.

2 – O “cilindro” no cabo do carregador





Ele é responsável por evitar variações e picos de energia nas correntes que passam pelo cabo. É chamado de “núcleo de ferrite” e sem ele a radiação emitida pelos fios poderia ocasionar na interferência em outros objetos eletrônicos ao seu redor.

3 – O pequeno buraco na janela do avião





Dois pedaços de acrílico são usados para fazer os vidros das janelas e por si só, o painel de vidro interior poderia quebrar devido à diferença significativa na pressão entre a cabine e o lado de fora. O furo permite que o ar desloque entre os dois painéis, igualando a pressão entre eles.

4 – A parte azul da caneta





A primeira intenção da fabricante não era a de apagar traços feitos com caneta, mas sim a de apagar manchas mais escuras em papéis ásperos. Enquanto a parte mais macia da caneta não dava conta de remover as marcas em papéis grossos ou manchas escuras, a parte azul conseguia dar conta do recado. Mas, as pessoas começaram a tentar apagar marcas de caneta e logo a novidade se espalhou. Então, os fabricantes se apropriaram desse novo propósito e a moda pegou.

5 – As casas de botão horizontais em sua camisa





Já reparou que as casas dos botões de uma camisa social são, em sua maioria, verticais, mas o primeiro e o último são horizontais, bem como o das mangas? Nos lugares onde há mais probabilidade de desabotoarem facilmente, as casas são horizontais.

6 – Os furinhos extras no tênis





Eles servem para dar um reforço extra na amarradura do calçado ao pé do atleta e evitar machucados. Você pode conferir aqui como usá-los!

7 – O buraco no pegador de macarrão





Ele foi pensado para que você possa medir a porção individual de macarrão e não exagerar na dose.

8 – O pequeno bolso em sua calça jeans





O bolso não foi inventado para carregar moedas, e sim relógios! Também já contamos a história desse bolsinho aqui.

9 – O furo na parte superior da tampa da caneta





O furo permite que o ar flua caso a tampa pare na garganta de alguém, evitando desastres maiores – até porque engolir a tampa da caneta já é um pequeno desastre.

10 – Pedaços de tecido e botões que vem com a peça de roupa





Servem para remendar algum possível rasgo ou mancha na roupa e substituir botões.

