A BANDIDAGEM CONTINUA BOTANDO TERROR NA CIDADE DE SOBRAL!

Dois bandidos em uma moto abordaram duas jovens nas imediações do Centro de Convenções, em Sobral. Um deles colocou um revólver na cabeça de uma das mulheres e anunciou o assalto. Além dos celulares das vítimas, os bandidos levaram uma moto Honda Fan 160, ano 2017 de placa TNY-9401/CE. A vítima informou que estava com apenas 20 dias que havia comprado a moto. Após o roubo, as carniças fugiram tomando rumo ignorado. Informações para o 190.





Com informações do Blog O Sobralense