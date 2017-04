A delação do fim do mundo!

Confira algumas das acusações feitas pelos delatores

Acusações feitas pelos executivos da Odebrecht atingem ministros do governo, deputados, senadores e governadores; confira todos os nomes citados.O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira o fim do sigilo de todos os inquéritos abertos para apurar irregularidades contra políticos a partir de delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht.No total, as investigações envolvem nove ministros do governo Michel Temer (PMDB), 28 senadores – incluindo o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE) – e 42 deputados federais – incluindo o presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os inquéritos foram pedidos pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e incluem governadores, ministros, senadores, deputados federais e outros políticos. A VEJA teve acesso aos pedidos de inquérito.Confira abaixo os nomes dos políticos que serão investigados em inquéritos abertos pelo STF. A lista inclui ministros de Temer, senadores e deputados:Aécio Neves, senador (PSDB-MG)Antônio Anastasia, senador (PSDB-MG)Alfredo Nascimento, deputado (PR-AM)Milton Monti, deputado (PR-SP)Aloysio Nunes, senador (PSDB-SP)Arlindo Chinaglia, deputado (PT-SP)Arthur Maia, deputado (PPS-BA)Bruno Araújo, ministro das Cidades (PSDB-PE)Carlos Zarattini, deputado (PT-SP)Cândido Vaccarezza, deputado (ex-PT-SP)Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda (PT)Eduardo Braga, senador (PMDB-AM)Omar Aziz, senador (PSD-AM)Cacá Leão, deputado (PP-BA)Cássio Cunha Lima, senador (PSDB-PB)Celso Russomanno, deputado (PRB-SP)Ciro Nogueira, senador (PP-PI)Dalírio Beber, senador (PSDB-SC)Napoleão Bernardes, prefeito de Blumenau (PSDB-SC)Daniel Elias Carvalho Vilela, deputado (PMDB-GO)Maguito Vilela, ex-governador de Goiás (PMDB)Daniel Gomes de Almeida, deputado (PCdoB-BA)Décio Nery de Lima, deputado (PT-SC)Ana Paula Lima, deputada estadual (PT-SC)Edison Lobão, senador (PMDB-MA)Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil (PMDB-RS)Moreira Franco, secretário-geral da Presidência (PMDB-RJ)Fábio Faria, deputado (PSD-RN)Robinson Faria, governador do Rio Grande do Norte (PSD)Rosalba Ciarlini, prefeita de Mossoró (PP-RN)Fernando Collor de Mello, senador (PTC-AL)Fernando Bezerra, senador (PSB-PE)Gilberto Kassab, ministro das Comunicações (PSD-SP)Heberte Lamarck Gomes da Silva (Betinho Gomes), deputado federal (PSDB-PE)José Feliciano de Barros Júnior, advogadoJosé Ivaldo Gomes (Vado da Farmácia), ex-prefeito de Cabo do Santo Agostinho (PTB-PE)Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional (PMDB-PA)Paulo Roberto Galvão da Rocha, senador (PT-PA)Heráclito Fortes, deputado (PSB-PI)Humberto Costa, senador (PT-PE)Ivo Cassol, senador (PP-RO)João Carlos Gonçalves Ribeiro, ex-secretário de Planejamento de RondôniaJoão Carlos Paolilo Bacelar Filho, deputado (PR-BA)Jorge Viana, senador (PT-AC)Tião Viana, governador do Acre (PT)José Carlos Aleluia, deputado (DEM-BA)José Carlos Becker de Oliveira e Silva (Zeca Dirceu), deputado (PT-PR)José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa CivilJosé Orcírio Miranda dos Santos (Zeca do PT), deputado (PT-MS)Blairo Maggi, ministro da Agricultura (PP)José Reinaldo Carneiro Tavares, deputado (PSB-MA)Ulisses César Martins de Sousa, ex-procurador-geral do Estado do MaranhãoRenan Calheiros, senador (PMDB-AL)Renan Calheiros Filho, governador do Alagoas (PMDB)Fernando Bezerra de Sousa Coelho, senador (PSB-PE)Júlio Lopes, deputado (PP-RJ)Jutahy Magalhães Júnior, deputado (PSDB-BA)Kátia Abreu, senadora (PMDB-TO)Moisés Pinto Gomes, marido da senadora Kátia AbreuLídice da Mata, senadora (PSB-PE)Lindberg Farias, senador (PT-RJ)Marco Maia, deputado (PT-RS)Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil (PMDB)Humberto Kasper, ex-presidente da TrensurbMarco Arildo Prates da Cunha, ex-presidente da TrensurbPaulo Bernardo Silva, ex-ministro do Planejamento (PT)Marcos Antônio Pereira, ministro da Indústria, Comércio e Serviços (PRB-ES)Maria do Rosário Nunes, deputada (PT-RS)Mário Negromonte Júnior, deputado (PP-BA)Milton Monti, deputado (PR-SP)Valdemar da Costa Neto, ex-deputado (PR-SP)Nelson Pellegrino, deputado (PT-BA)Ônix Lorenzoni , deputado (DEM-BA)Paulo Henrique Ellery Lustosta da Costa, deputado (PP-CE)Paulo Pereira da Silva, deputado (SD-SP)Pedro Paulo Carvalho Teixeira, deputado (PMDB-RJ)Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro (PMDB)Ricardo Ferraço, senador (PSDB-ES)Rodrigo Maia, deputado (DEM-RJ)César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro (DEM)Rodrigo Garcia, deputado (DEM-SP)Romero Jucá Filho, senador (PMDB-RR)Eunicio Oliveira, senador (PMDB-CE)Lúcio Quadros Vieira Lima, deputado (PMDB-BA)Rodrigo Maia, deputado (DEM-RJ)Rodrigo Jucá, advogado e filho de Romero Jucá (PSD-RR)Valdir Raupp, senador (PMDB-RO)Vander Loubet, deputado (PT-MS)Vanessa Grazziotin, senadora (PCdoB-AM)Eron Bezerra, marido da senadora Vanessa GrazziotinVicente Cândido, deputado (PT-SP)Vicente Paulo da Silva, deputado (PT-SP)Vital do Rêgo Filho, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)Yeda Rorato Crusius, deputada (PSDB-RS)Fora do STFDezenas de outros inquéritos foram enviados por Fachin a outros tribunais porque os envolvidos não têm direito a foro no Supremo Tribunal Federal, como os governadores de estado, que têm de ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.Nesta lista estão, entre outros, os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).Na lista também está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que precisam ser julgados na primeira instância, ou seja, pela Justiça Federal de São Paulo.Confira a lista:Abelardo Lupion, ex-deputado federal (DEM)Adolfo Viana de Castro Neto, deputado estadual (PSDB-BA)Adrian Mussi, suplente de deputado (PHS-RJ)Agnelo Queiroz, ex-governador (PCdoB-DF)Alcebíades Sabíno dos SantosAldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e PetrobrasAndré Gustavo Vieira da Silva, publicitárioAlexandre Padilha, ex-ministro da Saúde (PT-SP)Aloísio dos Santos JúniorAloizio Mercadante, ex-ministro (PT-SP)Aluísio Teles Ferreira Filho, ex-diretor da PetrobrasAnderson Braga Dorneles, ex-assessor de DilmaAndré de SouzaAndréia Légora, afilhada de Eduardo CunhaHelil Cardozo (PMDB-RJ)Anthony Garotinho, ex-governador do Rio (PR-RJ)Antônio Carlos de Campos Machado, deputado estadual (PTB-SP)Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador (DEM-BA)Antônio Duarte Nogueira Júnior, prefeito de Ribeirão Preto (PSDB-SP)Antônio Egício Rufino de Carvalho, candidato a vereador de Uruguaina (PSDB-RS)Antônio Palocci Filho, ex-ministro da Fazenda (PT-SP)Arthur Virgílio, prefeito de Manaus (PSDB-AM)Benjamin Steinbruch, empresárioCarlito Merss, ex-deputado federal (PT-SC)Carlos Alberto Grana , ex-prefeito (PT-SP)Beto Richa, governador do Paraná (PSDB-PR)Carlos Busatto Júnior, prefeito de Itaguaí-RJ (PMDB-RJ)Carlos ChagasCarlinhos Almeida, ex-prefeito de São José dos Campos (PT-SP)Carlos Roberto Casteglione Dias, ex-prefeito de Cachoeiro do Itapemirim (ES)Carlos Lupi, ex-ministro do Trabalho (PDT-RJ)Clécio Luís Vilhena Vieira, prefeito de Macapá (PSOL-AP)Colbert Martins da Silva Filho, vice-prefeito de Feira de Santana-BA (PMDB)Cristina Conceição Bredda Carrara, prefeita de Sumaré-SP (PSDB-SP)Delcídio do Amaral, ex-senador, sem partidoDemerval da FonsecaDemóstenes Torres, ex-deputado federal (DEM)Diga SalomãoDilma Rousseff, ex-presidente da República (PT)Donisete Braga, ex-prefeito de Mauá (PT-SP)Edinho Silva, prefeito de Araraquara (PT-SP)Edson Aparecido dos Santos, ex-deputado federal (PSDB-SP)Eduardo Celso de Araújo MarinhoEduardo Cunha, ex-deputado federal (PMDB-RJ)Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio (PMDB-RJ)Eliseu Daniel, ex-candidato a prefeito de Limeira (PSDB-SP)Eronildes Teixeira de QueirozEstilac Martins Rodrigues Xavier, conselheiro do TCE-RSEveraldo Dias Pereira (pastor Everaldo), ex-candidato a presidente (PSC-RJ)Fábio Cleto, ex-diretor da CaixaFelipe Montoro JensFernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano, operador do PMDBFernando Capez, deputado estadual (PSDB-SP)Fernando Pimentel, governador de MG (PT-MG)Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo (PT-SP)Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República ( PSDB-SP)Firmino da Silveira Soares FilhoFlávio Dino, governador do Maranhão PCdoB-MA)Francisco Azambuja Barbará, suplente de vereador em Uruguaiana (PSDB-RS)Francisco ChavesFrancisco de Assis Pereira de Campos, deputado estadual (PT-SP)Waldir Pires, vereador de Salvador (PT-BA)Frederico Cantoni AntunesGeddel Vieira Lima, ex-ministro PMDB-BA)Geraldo Alves Ferreira Júnior, vereador de Salvador (SD-BA)Geraldo Alckmin, governador de São Paulo (PSDB-SP)Geraldo Simões de Oliveira, ex-deputado federal (PT-BA)Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul (PMDB)Gleise Hoffmann, senadora (PT-PR)Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda (PT-SP)Gustavo Falcão Soares, irmão de Fernando BaianoHélio de Oliveira dos Santos, Dr. Hélio, ex-prefeito de Campinas ( PDT-SP)Henrique Alves, ex-ministro do Turismo (PMDB-RN)Henrique Santana Carballal, vereador de Salvador (PV-BA)Hugo Napoleão, ex-senador (PSD-PI)Humberto Costa, senador (PT-PE)Ideli Salvatti, ex-senadora (PT-SC)IIson Mauro da Silva Brum, ex-candidata a prefeito de Uruguaiana (PMDB-RS)Inaldo Leitão, ex-deputado federal (PL-PB)Iris Rezende, prefeito de Goiânia (PMDB-GO)Jairo Jorge da Silva, ex-prefeito de Canoas (PDT-RS)Jaison Cardoso Souza, ex-prefeito de Imbituba (PSDB-SC)Jaques Wagner, ex-governador da Bahia (PT-BA)Jean Jackson Kuhlmann, deputado estadual (PSDB-SC)Jean Vieira de LimaJoão Almeida dos Santos, ex-deputado federal (PSDB-BA)João Santana, marqueteiroJoão Leão, vice-governador da Bahia (PP)João Paulo Cunha, ex-deputado federal (PT-SP)João Paulo Rillo, deputado estadual (PT-SP)Raimundo Colombo, governador de Santa Catarina (PSD)João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PTJonas Lopes de Carvalho, conselheiro do TCE-RJGim Argello, ex-senador (PTB-DF)Jorge Bittar, ex-deputado federal (PT-RJ)Jorge Khoury, ex-deputado federal (DEM-BA)Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (PMDB-RJ)José Aníbal, ex-senador (PMDB-SP)José Antônio Barros Munhoz, ex-deputado estadual (PSDB)José Eduardo Siqueira Campos, ex-senador (DEM-TO)José Genoíno, ex-deputado federal (PT-SP)José Marcelo do Nascimento Nilo, deputado estadual (PSL-BA)Jose Maria Eymael,ex-deputado federal (PSDC-SP)José Ricardo Franco Montoro, ex-deputado estadual (PSDB-SP)José Roberto Arruda, ex-governador do DF (PR)José Severiano Chaves, ex-deputado (PTB-PE)Josefina Soares Bruggemann, vereadora (PP-RS)Juçara Feitosa de Oliveira, suplente de senador (PT-BA)Jussara Osório de Almeida, ex-vereadora (/Rede-RS)Laurez da Rocha Moreira, prefeito (PSB-TO)Lázaro Noé da Silva, candidato derrotado a prefeito (PPS)Valtimir Ribeirão, candidato derrotado a prefeito (PMDB-SP)Leur Antônio de Brito Lomanto Júnior, deputado estadual (PMDB-BA)Luciano Santos Rezende, prefeito (PPS-ES)Lúdio Frank Mendes Cabral, ex-vereador (PT-MT)Luis Cláudio Lula da Silva, filho de Lula (SP)Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente (PT-SP)Luiz Augusto Fuhrmann Schneider, prefeito (PSDB-RS)Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, ex-diretor do BNDESLuiz Fernando Pezão, governador do Rio (PMDB)Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo (PT)Luiz Paulo Vellozo Lucas, ex-deputado federal (PSDB-ES)Luiz Roberto de Albuquerque, depuado federal (PSB-RS)Lusenrique Quintal, empresário (PSD)Manuela d’Ávila, deputada federal (PCdoB-RS)Marcelo Miranda, governador do Tocantins ( PMDB)Marcelo de Lima Lélis, ex-deputado estadual (PV-TO)Márcio Araújo de Lacerda, ex-prefeito (PSB-MG)Marconi Perillo, governador de Goiás (PSDB)Maria da Conceição Caldas Rabha, ex-prefeita (PT-BA)Mário de Melo Kertesz, ex-prefeito (PMDB-BA)Mário Negromonte, ex-ministro das Cidades (PP-BA)Mariton Benedito de Holanda, ex-deputado federal (PT-RO)Dermeval Fonseca Nevoeiro Junior, candidato derrotado a prefeito (DEM-SP)Nilson Bonome, candidato derrotado a prefeito (PMDB-SP)Osmar Dias, ex-senador (PDT-PR)Oswaldo Baptista Duarte Filho, ex-prefeito de São Carlos-SP (PT)Othon Luiz da Silva Pinheiro, ex-presidente da EletronuclearPalminio Altimari Filho, ex-prefeito (PMDB-SP)Paulo Altomani, ex-prefeito de São Carlos-SP (PT)Paulo Bernardo, ex-ministro (PT-PR)Paulo César de Melo Sá, deputado estadual (PMDB-RJ)Paulo Hartung, governador do Espírito Santo (PMDB)Paulo Ferreira, ex-deputado federal (PT-SP)Paulo Hadish, ex-prefeito (PSB-SP)Paulo Magalhães Júnior, vereador (PV-BA)Paulo Roberto Costa, ex-diretor da PetrobrasPaulo Rubem Santiago Ferreira, ex-deputado federal (PSOL-PE)Paulo Sérgio de Sá Bittencourt Câmara, vereador (PSDB-BA)Paulo Skaf, presidente da Fiesp (PMDB)Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula (PT)Pedro Barusco, ex-gerente da PetrobrasPedro Eurico de Barros e Silva, candidato derrotado a deputado federal (PSDB-PE)Pedro Ramos de Miranda, assessor do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB)Raimundo Coimbra Júnior, ex-deputado federal (PMDB-TO)Renata Anchão Braga, ex-prefeita (PSDB-SP)Renato Casagrande, ex-governador do Espírito Santo (PSB-ES)Ricardo Fortunato de Oliveira, ex-prefeito (PMDB-GO)Riverton Mussi Ramos, ex-prefeito (PMDB-RJ)Robério Bandeira de Negreiros Filho, deputado distrital (PMDB-DF)Roberto Carlos de Souza, ex-prefeito (PSDB-SC)Roberto Massafera, deputado estadual (PSDB-SP)Rogerio Pascon, prefeito (PTB-SP)Ronaldo Dimas, prefeito (PR-TO)Ronnie Peterson Colpo Mello, prefeito (PP-RS)Rosângela Garotinho, ex-governadora do Rio (PR-RJ)Rosely Nassim Jorge SantosRubens Merguizo Filho, prefeito (PMDB-SP)Rubens Moreira Mendes Filho, ex-deputado federal (PSD-RO)Saldanha Leivas Cougo, candidato derrotado a deputado federal (PRB-SP)Sandoval Lôbo Cardoso, ex-governador do Tocantins (SD)Sandro Antonio Scodro, ex-deputado federal (PMDB-GO)Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos-SP (PDT)Sérgio Cabral, ex-governador do Rio (PMDB)Tiago Brandão Correia, vereador (PTN-BA)Valmir Queiroz Mariano, ex-prefeito (PSD-PA)Vanessa Damo, ex-deputada estadual (PMDB-SP)Wayner Fajardo Gasparello, secretário municipal de Obras do RioWilma Faria, vereadora (PT do B-RN)Wilson Carlos Cordeiro, ex-secretário municipal de Governo do Rio