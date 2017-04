Equipe IA3 Motocross Racing de Natal-RN pega estrada nesse final de semana com destino Sobral, precisamente na Fazenda Alegre, onde a Equipe participará do 2º Motocross, que acontecerá no domingo, dia 16. A equipe é composta pelos pilotos Isaías Araújo #3 e Jonathan Pinto #4, sempre contando com o apoio dessas grandes marcas que tornam tudo isso possível...

