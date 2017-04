ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM FORQUILHA

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de sábado, dia 29, na CE-362, localidade de Campo Novo, em Forquilha. O acidente envolveu um carro celta e uma moto que era ocupada por duas pessoas (pai e filho).





Miguel da Silva Azevedo (filho), veio a óbito no local, já a outra vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa. As causas do acidente estão sendo apuradas. Uma equipe da perícia forense esteve no local, realizando os trabalhos periciais. O corpo do rapaz foi encaminhado para o instituto​ médico legal. A segunda vítima foi encaminhada para o hospital Santa Casa de Sobral.