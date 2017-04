ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL!

Um buraco, ou seja, uma "boca de lobo" aberta/danificada na via pública quase provoca uma tragédia. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira (3), por volta das 21h, na Rua Domingos Olímpio, Centro de Sobral.





Segundo informações de populares, uma "boca de lobo" estava aberta, e uma Toyota Hilux ao passar sobre o buraco, estourou o pneu traseiro, e o condutor do veículo perdeu o controle da caminhonete, colidindo com um poste da rede de iluminação pública. Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais.