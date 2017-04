Adolescente morre em conseqüência de descarga elétrica num tanquinho de lavar roupas em Barbalha

A adolescente Vitória Julianis Pereira Santos, de 17 anos, morreu na manhã desta quinta-feira em conseqüência de uma descarga elétrica na zona rural de Barbalha. Por volta das 9 horas, ela estava lavando suas roupas num tanquinho no quintal de sua residência no Sítio Brejinho quando sofreu um choque. Familiares levaram a garota às pressas ao Hospital São Vicente de Paulo, mas praticamente já chegou sem vida.





Os profissionais de saúde ainda tentaram reanimar a vítima, mas não deu e o corpo deu entrada por volta das 14 horas de hoje para ser necropsiado no Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Ela morava numa casa bem próxima a do jovem Cícero Ednaldo dos Santos, de 24 anos, que foi morto esta noite com uma facada e o velório já acontece na sua residência no Sítio Brejinho.





O último caso de morte em conseqüência de descarga elétrica na região do Cariri ocorreu às 10h30min do dia 1º de abril na estrada do Sítio Alto dos Medeiros na zona rural de Jardim. A vítima foi o agricultor João Péricles Teles Coutinho, de 46 anos, que ali residia e morreu eletrocutado ao tocar numa cerca de arame farpado sem notar que, em virtude das chuvas com ventos fortes um fio da rede elétrica tinha caído sobre a cerca.