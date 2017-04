Agentes Penitenciários apreendem material que seria jogado dentro da cadeia de Massapê

Agentes Penitenciários apreenderam na noite de ontem (9), por volta das 21h, vários objetos que seriam jogados dentro da Cadeia Pública de Massapê. Um indivíduo jogou uma sacola com uma garrafa de cachaça, 02 celulares, 03 carregadores, uma cartela de psicotrópicos, uma carteira de cigarros, 01 caixa de fósforo, uma certa quantidade de maconha, 10 pedras de crack e alguns pedaços de serra, que possivelmente seria utilizada para serrar as grades da cadeia. A sacola foi apreendida no telhado da cadeia.





O acusado conseguiu fugir, mas todo o material foi apreendidos pelos Agentes Penitenciários.





Fonte: Sobral 24 horas