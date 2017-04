Agentes Penitenciários frustam fuga de preso que tentou fugir escondido dentro de tambor de lixo na Cadeia Pública de Sobral

Um preso tentou fugir escondido dentro de um tambor de lixo no início da manhã deste sábado (8) na Cadeia Pública de Sobral, na Zona Norte do Ceará. O detento só foi descoberto na hora em que o lixo estava sendo descarregado da unidade prisional. A tentativa de fuga foi registrada no Bloco B.





Graças ao eficiente serviço prestado pelos Agentes Penitenciários de plantão, a fuga do preso foi frustada.



Equipe de Agentes de plantão que evitou a fuga