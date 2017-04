AGENTES PENITENCIÁRIOS REALIZAM VISTORIA NA CADEIA PÚBLICA DE MASSAPÊ

A vistoria foi realizada na manhã desta terça-feira (18), por volta das 9h, na Cadeia Pública do município de Massapê.





O trabalho de fiscalização no interior do estabelecimento prisional teve início às 9h e terminou por volta das 12h. Um vasto material ilícito foi apreendido no interior das celas.





A inspeção foi efetuada pelo Grupamento Tático de Agentes da Cosipe Norte.





O material recolhido nas celas entram no presídio através de lançamento de fora para dentro por indivíduos que jogam através do conhecido "rebolo". A cadeia fica no centro urbano e o muro de contenção é muito baixo, facilitando fugas e a entrada de material ilícito





Veja a lista do material apreendido:





- 12 celulares;

- 12 baterias de celulares

- 15 carregadores;

- 05 chips

- 02 PenDriver

- 03 Cartões de memória;

- 02 Fones de ouvido;

- 04 Barras de ferro;

- 03 Invólucros com substâncias análoga a maconha.