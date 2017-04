Alerta aos pais: desafio suicida 'Baleia Azul' chega ao Brasil

O Desafio, aparentemente iniciado na Rússia, teria levado mais de 130 pessoas a tirarem a própria vida; entenda.

Um texto que circula nas redes sociais denuncia que adolescentes brasileiros estão sendo atraídos por um "jogo suicida", chamado Baleia Azul. O Desafio, aparentemente iniciado na Rússia, teria levado mais de 130 pessoas a tirarem a própria vida no país.





Na denúncia, o moderador de um grupo intitulado “Baleia”, voltado para o emponderamento de pessoas gordas, conta que começou a estranhar o interesse repentino de muitas meninas a participarem do grupo.





"Uma enxurrada de pessoas começou a tentar entrar no grupo, principalmente pessoas muito jovens, por volta dos 16 anos", diz o texto.





O estranho comportamento fez com que uma moderadora perguntasse se uma das adolescentes sabia sobre o que se tratava o grupo. Ela respondeu: "Quero participar. Tenho consciência do que quero e pronto. Quero participar e jogar. Não sou nem um pouco acanhada".





"Sem entender nada, nossa moderadora resolver voltar a perguntar se a menina sabia do que o grupo se tratava. 'De um jogo onde vocês dão as regras e eu faço'", continua o texto da denúncia.





Uma pesquisa no Google fez com que o moderador entendesse que a menina falava sobre um jogo suicida online, em que os participantes devem cumprir uma série de desafios e postar no grupo do Facebook. Os moderadores das páginas do 'Baleia Azul' ameaçam os participantes que pretendem desistir do desafio.





"Assistir a filmes de terror durante 24 horas”, "desenhar uma baleia no corpo com faca" e "se pendurar em um telhado por 22 minutos" são alguns dos desafios. Ao final das 50 missões, a última: "Tirar a própria vida".





Além desta denúncia, há outros indícios de que o jogo suicida chegou ao Brasil. De acordo com o 'Metrópoles', autores de vlogs têm incentivado jovens a participarem do desafio. Alguns dos vídeos chegam a 400 mil visualizações.





A psicóloga Stéphanie Sabarense, especialista em depressão e suicídio de adolescentes, diz que é muito importante que os pais tenham sempre controle do que seus filhos fazem na internet. Também é essencial prestar atenção ao comportamento e aos hábitos do adolescente.