Após assalto na porta de casa, crianças se recusam a ir para escola por causa de trauma; vídeo

O assalto aconteceu na manhã de sexta-feira (31), no Antônio Bezerra.

Três jovens roubaram um carro quando os ocupantes se preparavam para sair. No veículo, estavam três crianças que iam para a escola. O Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, teve acesso às imagens das câmeras de segurança, que mostram um verdadeiro momento de terror.





No vídeo, é possível ver o exato momento em que a família foi abordada pelos assaltantes e teve o carro levado. No momento da ação, um deles estava armado e escorregou, pois o piso da calçada estava molhado por causa da chuva. Mesmo assim, se levantou rapidamente para executar a ação. As crianças foram retiradas de dentro do automóvel e os homens conseguiram levar o carro de cor prata. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (31), no Antônio Bezerra.





Em entrevista ao Barra Pesada, a mãe das crianças fala que a insegurança no bairro é muito grande. Ela fala ainda que as crianças ficaram traumatizadas e não querem mais ir a escola.

violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará