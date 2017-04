ASSALTANTE PRATICA ASSALTO A POSTO DE COMBUSTÍVEL EM SOBRAL; VEJA O VÍDEO

A bandidagem está botando terror na cidade de Sobral! Um bandido encapuzado e armada com um revólver praticou um roubo a um posto de combustível localizado no bairro Cohab 3, por volta das das 16:20h desta quarta-feira (5). As imagens mostram um assaltante bastante nervoso, ele põe a arma na cabeça de um funcionário e faz o limpa no caixa.





O bandido fugiu em uma motocicleta em rumo ignorado. Quem souber informações do assaltante, ligar para o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





Confira o vídeo da ação criminosa:

Fonte: Sobral 24 horas