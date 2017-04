ASSALTOS E MAIS ASSALTOS NA CIDADE DE SOBRAL!

A bandidagem "pinta e borda" na cidade de Sobral!

Por volta das 13h de hoje (25), dois elementos armados com revólver chegaram no salão de beleza do Iramar, no bairro Terrenos Novos, solicitaram para entrar no salão, informaram que iam cortar o cabelo. Quando o dono do estabelecimento abriu a porta do salão, os assaltantes sacaram as armas e anunciaram o roubo. Os bandidos a todo momento pediam dinheiro, mas a vítima disse que tinha, então os ladrões levaram um computador compacto e um iPhone.





Os meliantes fugirem em rumo ao conjunto Nova Caiçara.





A vítima acionou a PM, que realizou diligências, mas os bandidos não foram localizados.