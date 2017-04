ASSIM É DEMAIS: Mulheres e crianças são rendidas enquanto entravam no carro em Fortaleza; assista

O assalto aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), enquanto tiravam o carro de dentro da garagem.

Uma gravação de uma câmera de segurança mostra o momento exato em que uma família foi assaltada e teve o carro levado. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), enquanto três mulheres estavam se preparando para sair de casa com três crianças.





Uma das mulheres tirava o carro da garagem, enquanto as outras preparavam as crianças para entrar no carro. Quando o veículo já estava na rua e as crianças estavam no interior do veículo, três homens vieram correndo em direção as vítimas.





Um deles estava armado e escorregou, pois o piso da calçada estava escorregadio por conta da chuva. Mesmo assim, se levantou rapidamente para executar a ação. As crianças foram retiradas de dentro do automóvel e os homens conseguiram levar o carro de cor prata.





O assalto ocorreu no Antônio Bezerra, de acordo com um morador do bairro. Tribuna do Ceará entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que ressaltou que não tinha informações sobre o caso. Confira as imagens:

Fonte: Tribuna do Ceará