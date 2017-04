Atrizes da Globo protestam após escândalo de assédio de José Mayer

Como forma de protesto, após o ator José Mayer ter assediado sexualmente a figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, funcionárias da globo foram trabalhar vestidas com uma camisa com a seguinte frase: “Mexeu com uma, mexeu com todas”.





A assistente de figurinista diz que o assédio começou há oito meses, com frases do tipo “Como você é bonita” e “Como você se veste bem”, que logo evoluíram para “Fico olhando a sua bundinha e imaginando seu peitinho”. E que ele já chegou a chama-la de “vaca” e de passar a mão em sua genitália.





Em sua defesa, Mayer afirmou que respeita “muito as mulheres, meus companheiros e o meu ambiente de trabalho e peço a todos que não misturem ficção com realidade”. Ele deu a entender que houve uma confusão entre sua personalidade e a do personagem que interpretava em A Lei do Amor. “As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra, não são minhas!”, afirmou em nota.





Fonte: ZH e Notícias TV