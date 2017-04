Balanço parcial: violência no feriadão de Tiradentes deixa 40 mortos no Ceará

Ao menos, 40 pessoas tiveram morte violenta neste fim de semana prolongado pelo feriado de Tiradentes (21). O balanço parcial das ocorrências policiais registradas no período entre a última sexta-feira e o começo da madrugada desta segunda (24) aponta 32 casos de assassinatos e mais oito óbitos decorrentes de acidentes de trânsito.

Vários acidentes ocorreram nas rodovias estaduais, mobilizando equipes do BPRE

Em Fortaleza, 10 homicídios foram registrados no fim de semana nos seguintes bairros: Bom Jardim (2 casos), Planalto Ayrton Senna, Engenheiro Luciano Cavalcante, Pan-Americano, Barra do Ceará, Cais do Porto, Barroso, Siqueira e Vila Velha.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram mais seis homicídios nos seguintes Municípios: Pacajus (duplo, no bairro Aldeia Park), Maracanaú (Conjunto Novo Maracanaú), Guaiúba (Localidade Água Verde) e Caucaia (dois casos, no bairro Parque Potira e na Localidade Boqueirão).





Interior





No perímetro do Interior Norte, segundo dado da SSPDS, foram registrados cinco casos de homicídios sendo três deles na cidade de Sobral (dois deles no bairro Sumaré e outro no bairro Dom Expedito), além de Paraipaba (Sede) e Nova Russas (Bairro Parque da Cidade).





No Interior Sul, foram registrados 11 casos de homicídios nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (2 casos, nos bairros Franciscanos e Frei Damião), Alto Santo (sede), Russas (Sítio Macambira), Lavras da Mangabeira (Bairro do Cruzeiro), Crato (Distrito Pontal da Serra), Orós (Bairro Mutirão), Campos Sales (Bairro Poço), Brejo Santo (Sítio Lagoa do Mato), Senador Pompeu (Bairro Alto do Cruzeiro) e Icó (Bairro Gama).





Acidentes





Oito pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios cearenses: Crateús (Avenida Sargento Hermínio/Centro/Sede), Maranguape (CE-065/Distrito de Amanari), Cruz (Estrada do Preá), Boa Viagem (duas mortes/Localidade Santo Antônio)), Limoeiro do Norte (Estrada de Flores), Camocim (Bairro Tijuca) e Russas (Avenida Antônio Cordeiro/Centro/Sede).





Das oito pessoas que faleceram em decorrência de acidentes, apenas uma não era passageira ou piloto de motocicleta. As demais transitavam em motocicletas e, destas, seis foram vítimas de colisões. A sétima morreu em conseqüência de queda. Uma criança morreu em decorrência de atropelamento na rodovia estadual CE-065, em Maranguape, na manhã de sábado (22).