BANDIDO INVADE RESIDÊNCIA NO RESIDENCIAL CAIÇARA E TENTA MATAR O DONO DA CASA

A tentativa de homicídio aconteceu na madruga desta segunda-feira (24), por volta das 1:30h, no residencial Caiçara, precisamente no Bloco 4.





Um indivíduo identificado por Alexandre, invadiu uma residência no Bloco 4 e tentou matar o cidadão de nome José Flávio Santos. O acusado entrou em luta corporal com a vítima, e utilizando uma enorme pedra de calçamento atingiu e quebrou o braço cidadão, que mesmo ferido a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor.





O motivo das agressão foi uma rixa que Alexandre tinha com a esposa da vítima.





A vítima foi socorrida par a hospital Santa Casa.





Fonte: Sobral 24 horas