BANDIDO MORRE EM CONFRONTO COM PMs EM SÃO BENEDITO/CE

O fato foi registrado neste sábado dia 29/04/17, por volta das 11hrs30, na Rua Italiano Júlio Filizola , Bairro do Quadro na cidade de São Benedito, quando o indivíduo de alcunha Diego: Autor de inúmeros assaltos em São Benedito, Ibiapina, Ubajara e Guaraciaba do Norte, após ter em parceria com o individuo de alcunha DADÁ (foragido), encontrava-se empreendendo fuga em um veículo Gol cor prata de placas: HUR-0547 Pacujá- Ce de propriedade de Arnóbio Ferreira de Araújo, (preso), 48 anos, residente no Sitio Boa Vista em São Benedito. Quando a Patrulha da PM sob o Comando do Cabo Nogueira, Sd Fontenele e Sd J. Correia aproximou-se do citado veículo e ordenou que parasse, quando o individuo: DIEGO VIDAL DA SILVA, 18 anos de idade, filho de Vicente Vidal da silva e de Valdenira Saraiva da silva, residente no Sítio Campo de Pouso, São Benedito-Ceará, de posse de uma arma Taurus PT 7.65 , com 06 cartuchos intactos e mais 17 cartuchos no bolso da calça do mesmo, passou a atirar na Composição policial e houve o revide por partes dos Policiais Militares, ocasião em que o DIEGO foi alvejado. Diego ainda foi socorrido para a UPA local, mas não resistiu e veio a óbito. A composição seguiu para a Delegacia de Policia Civil de Tianguá para lavratura de procedimento. Vale ressaltar ainda que também se encontrava no veiculo Gol Prata acima citado, a menor das iniciais : A J S , 14 anos de idade que foi apreendida e encaminhada a Delegacia de Policia Civil de Tianguá e apresentada ao Delegado Plantonista, Dr. Anastácio.