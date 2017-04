Bandidos ameaçam praticar novos atentados em Fortaleza nesta sexta-feira de protestos

Novos áudios postados nas redes sociais ameaçam a deflagração de mais atentados em Fortaleza e sua região metropolitana nesta sexta-feira (28), dia que deverá ser marcado por protestos políticos contra as reformas trabalhista e previdenciária. Nas gravações, supostos integrantes de facções criminosas mandam as pessoas permanecerem nas suas casas, evitando as ruas onde podem acontecer ações criminosas.





Numa das gravações que vazaram nos últimos dois dias, um homem chega a citar o bairro Messejana, na zona Sul de Fortaleza, como um dos locais onde podem acontecer tais ações criminosas, como assaltos, arrastões e até mesmo assassinatos. “Dia 28 vocês não saiam de casa. O bagulho (situação) vai ficar tenso, vai ficar tenebroso. Se for sair na rua, saia sem nada. Dia 28 é o dia da morte. Vai ter arrastão. Vamos invadir é tudo”.





Prisões





As ameaças de ataques criminosos nesta sexta-feira de protestos são semelhantes àquelas que foram espalhadas em Fortaleza durante a semana passada, quando bandidos por ordem de uma facção praticaram vários atentados, queimando ônibus em série e metralhando fachadas de delegacias da Polícia Civil.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não se manifestou acerca das novas ameaças, se estas têm ou não veracidade. Por ocasião dos ataques aos ônibus e outros atentados, o secretário André Costa foi enfático. “Ninguém vai sair impune disso tudo”, avisou. A Polícia acabou prendendo 17 suspeitos de envolvimento nas depredações e atentados.





OUÇA UM DOS ÁUDIOS AMEAÇADORES:

