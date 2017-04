Bandidos armados assaltam ônibus da Guanabara em Pedra Branca

Um ônibus da empresa Guanabara foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (12) na zona rural do município de Pedra Branca, no Centro do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, o roubo foi praticado por cinco indivíduos encapuzados e armados. Os bandidos roubaram roupas, perfumes, celulares e dinheiro dos passageiros.





Ainda de acordo com a Polícia o ônibus havia saído de Iguatu com destino à Sobral. O assalto ocorreu por volta de 1h, na BR-020, altura da localidade de Sítio Mata Burro, no distrito de Mineirolândia. Motorista e passageiros não souberam informar mais detalhes sobre a ação criminosa. O coletivo seguiu com destino à Sobral.