BANDIDOS ARMADOS BOTAM TERROR DURANTE ASSALTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO CENTRO DE SOBRAL

A cidade de Sobral está passando por um momento muito crítico no tocante a segurança pública.

Na manhã desta terça-feira (25), por volta das 10h, dois bandidos armados em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha, assaltaram o mercantil "O Prudêncio", localizado na Rua Desembargador Moreira da Rocha, no Centro de Sobral.





Os bandidos chegaram no estabelecimento com bastante violência, e já foram dizendo para o proprietário do estabelecimento onde estaria o dinheiro. O proprietário do mercantil afirmou que já é a segunda vez que ele é vítima de assalto e que não existe segurança pública em Sobral.





Os assaltantes saíram do comércio rindo e fazendo chacota da vítima.