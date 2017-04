BANDIDOS ASSALTAM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NOS TERRENOS NOVOS

Na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 7:30h, 5 elementos armados com armas de fogo, inclusive tinha um dos indivíduos que estava com uma escopeta, assaltaram o mercantil do Sr. Eliésio, que fica localizado na Rua Airton Senna, nos Terrenos Novos. Os bandidos realizaram um verdadeiro arrastão no estabelecimento, em seguida fugiram rumo o residencial Caiçara.





Vale ressaltar que os assaltantes estavam a pé.





Fonte: Sobral 24 horas